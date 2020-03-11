В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек

В Японии за день выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1277 человек, еще три человека скончались, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Увеличение числа заразившихся с утра пятницы по утро субботы стало самым большим суточным ростом с начала распространения коронавируса в Японии. Ранее сообщалось о 1218 заболевших, 696 из которых заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на утро субботы, составило 567 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (111 человек) и в префектуре Айти (99 человек). В Токио подтверждены 67 случая заражения, в префектуре Осака – 73. Всего в Японии скончались 19 человек, семеро из которых – пассажиры Diamond Princеss.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.