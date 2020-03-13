ВС США в Южной Корее подтвердили коронавирус у девяти человек

Другие страны 13 марта 2020 18:12 (UTC+04:00)
ВС США в Южной Корее подтвердили коронавирус у девяти человек

Новый коронавирус обнаружен у девяти человек, связанных с вооруженными силами США в Южной Корее. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий силами США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс.

"На данный момент у девяти пациентов подтвердился (коронавирус), один из них военнослужащий, еще двое являются членами семьи военных, остальные сотрудники - граждане Кореи", - заявил Абрамс в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Пентагона.

В феврале США закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны - в Южной Корее - в рамках борьбы с распространением коронавируса. Кроме того, Южная Корея и США отложили проведение совместных командно-штабных учений после обнаружения первого случая коронавируса у сотрудника ВС США в Южной Корее.

По последним данным, в Южной Корее зафиксировано около восьми тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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