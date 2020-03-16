Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8236 человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала 74 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 и 303 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8236 человек, выписанных - до 1137 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 понедельника, из числа новых случаев 35 обнаружены в городе Тэгу, шесть в Сеуле, еще 20 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших остается неизменным - 75, за прошедшие сутки выписаны из больниц рекордные 303 человека, общее число выздоровевших выросло до 1137. Анализы еще 14 971 человека в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 253, в Тэгу – 6066 человек, 1164 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 231 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 107 случаев.