Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 40 человек

Два новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлены на Украине, общее количество зараженных выросло до 41. Об этом в субботу сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 23:00 20 марта подтвержден 41 случай COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях", - отметили в министерстве.

На данный момент на Украине умерли трое заболевших, один пациент выздоровел.

С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса в стране введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение внутри страны. До конца карантина приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск), а также введено ограничение по численности пассажиров - до 10-20 человек - в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах, трамваях. По всей стране запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.