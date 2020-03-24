На Кубе отменили региональные пассажирские перевозки и занятия в школах из-за коронавируса

Власти Кубы приняли решение приостановить межрегиональные пассажирские перевозки, ограничить выезд граждан за рубеж и отменили на три недели школьные занятия для предотвращения распространения коронавируса нового типа в стране. Об этом в понедельник в эфире государственного телевидения заявил премьер-министр карибской страны Мануэль Марреро Крус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поездки между провинциями будут приостановлены, ранее мы уже заявляли о необходимости их сокращения. По меньшей мере 22 тыс. человек ездят в другие провинции, с Востока на Запад и наоборот, и это является уязвимой точкой", - сказал премьер.

Он также отметил, что около 1,7 тыс. кубинцев вылетели в воскресенье в страны, которые столкнулись со сложной эпидемиологической ситуацией. "Было бы безответственно с нашей стороны стимулировать этот тип путешествий, поскольку это ставит под угрозу здоровье наших людей. Выезд кубинцев за границу будет ограничен. Безусловно, в [определенных] гуманитарных ситуациях будут выдаваться соответствующие разрешения [на выезд]", - добавил Мануэль Марреро Крус.

По словам премьера, школьные занятия будут приостановлены на три недели, но ввиду того, что по истечении этого срока начинаются плановые каникулы, учащиеся не будут ходить на уроки на протяжении месяца.

По официальным данным, на территории республики зарегистрировано 40 случаев заражения и один летальный исход. Среди