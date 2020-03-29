Хубэй восстановил авиасообщение после двухмесячного перерыва
В воскресенье китайская провинция Хубэй, считающаяся эпицентром распространения коронавируса COVID-19, возобновила авиасообщение, прерванное 63 дня назад, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Они отмечают очень большой поток пассажиров на рейсы 25 авиакомпаний, которые будут летать по 100 с лишним маршрутам. Продажи авиабилетов начались накануне, все были раскуплены в течение одного дня.
Наибольшим спросом пользуются рейсы в города Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ханьчжоу, Чунцин.
Хубэй решением центрального правительства был блокирован для всех видов транспорта в январе после того, как распространение коронавируса из провинции по стране стало приобретать опасные масштабы.
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