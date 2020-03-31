Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Бурунди
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО)
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Таир Миркишили: Программы экономической поддержки основаны на среднесрочной и долгосрочной перспективе
Зарифа Салахова: Мне 88 лет, и всем пожилым советую оставаться дома, чтобы не огорчать своих близких
Народные артистки Фидан и Хураман Гасымовы призвали население Азербайджана соблюдать карантинный режим
Алигисмет Лалаев: Сообща мы обязательно победим коронавирус и будем радовать зрителей своим творчеством
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о продлении срока призыва на срочную действительную воинскую службу
Руководство Государственного агентства гражданской авиации откликнулось на призыв Президента Азербайджана
Всем нужно проявить ответственную гражданскую позицию и не выходить из дома - народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов
Министерство здравоохранения распространило среди населения печатные материалы, связанные с коронавирусом
Незаконные " выборы" в окуппированном Карабахе нелегитимны и противоречат законам международного права
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев