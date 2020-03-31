Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Бурунди

Первые два случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Бурунди. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения страны Тадде Ндикуману, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, инфицированные недавно вернулись из Дубая.