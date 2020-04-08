В Антигуа и Барбуде зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом
Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в островном государстве Антигуа и Барбуда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что к настоящему времени врачи выявили 19 случаев заражения на территории карибской страны, где проживают более 96 тыс. человек.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано более 80 тыс. смертельных исходов.
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