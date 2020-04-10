В Эквадоре приостановили добычу нефти

Другие страны 10 апреля 2020 02:15 (UTC+04:00)
В Эквадоре приостановили добычу нефти

Эквадор временно прекращает добычу нефти в связи с остановкой работы нескольких крупных нефтепроводов страны из-за оползня. Об этом заявил в четверг министр энергетики и невозобновляемых ресурсов южноамериканской республики Рене Ортис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Добыча нефти в стране приостановлена в связи с тем, что парализована работа SOTE (трансэквадорской системы нефтепроводов - прим. ТАСС), OCP (системы нефтепроводов перекачки тяжелой нефти - прим. ТАСС) и части нефтепроводов, по которым она доставляется в Кито", - сказал политик в интервью Radio Quito.

Система транспортировки углеводородов была выведена из строя в результате оползня 7 апреля. Как пояснил министр, работы по ее восстановлению могут занять более трех недель.

Из строя были выведены трансэквадорская система нефтепроводов SOTE, система нефтепроводов перекачки тяжелой нефти OCP и часть нефтепроводов, по которым нефть доставляется в Кито. Удар стихии привел к парализации добычи нефти в Амазонском регионе. SOTE ежедневно перекачивает порядка 360 тыс. баррелей нефти. Пропускная способность OCP составляет около 450 тыс. баррелей в сутки, однако до момента аварии, как отмечает агентство Рейтер, эта сеть нефтепроводов не была загружена полностью.

Министр также отметил, что в стране имеется достаточный запас топлива, чтобы избежать его дефицита на внутреннем рынке в том числе за счет того, что потребление этих энергоресурсов снизилось на 80% на фоне карантинных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса.

По словам Ортиса, Эквадор изучает возможность объявления форс-мажора по контрактам на экспорт нефти.

"В министерстве изучают варианты приостановки этих контрактов в связи с форс-мажором, поскольку мы не можем повлиять на природные причины", - сказал министр. Он пояснил, что текущие обязательства по поставкам будут выполнены за счет запасов нефти в порту Балао на северо-западе страны.

По мнению политика, приостановка Эквадором добычи и экспорта не будет иметь критичных последствий для самой страны и мирового рынка энергоресурсов, на котором сейчас предложение значительно превышает спрос, в то время как "доходы нефтяников упали на 40%". Работы по восстановлению нефтепроводов могут занять более трех недель, полагает Ортис.

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