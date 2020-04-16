Телеканал Fox News назвал "нулевого пациента" с новым коронавирусом

Телеканал Fox News утверждает, что "нулевой пациент", с которого началась пандемия коронавируса, работал в лаборатории вирусологии в Ухане. Соответствующий материал опубликован в среду на сайте телеканала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным "многочисленных источников" Fox News, которые якобы осведомлены о действиях китайских властей на ранних стадиях распространения инфекции, вирус передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Утверждается, что впоследствии этот научный сотрудник стал его разносчиком среди жителей Уханя.

Телеканал отмечает, что, по его информации, деятельность указанной лаборатории была направлена на то, чтобы "продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними". При этом источники Fox News указывают, что появление вируса не было следствием разработки биологического оружия.

Трамп не комментирует

Президента США Дональда Трампа в среду вечером на брифинге для журналистов в Белом доме попросили прокомментировать данные Fox News о том, что новый вирус имеет естественное происхождение и что из-за нарушения правил техники безопасности им была инфицирована практикантка лаборатории вирусологии в Ухане, которая затем заразила своего молодого человека. Этот мужчина, по сведениям Fox News, принес инфекцию на один из местных рынков, откуда впоследствии и началось масштабное распространения нового коронавируса.

Однако Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. "Этого я говорить не хочу. Но скажу, что мы все больше слышим эту историю. Посмотрим <...> Мы весьма тщательно изучаем эту ужасную ситуацию", - сказал глава администрации США.

Он также отказался уточнять, обсуждал ли с председателем КНР Си Цзиньпином обеспокоенность Госдепартамента США относительно якобы ненадлежащих мер предосторожности в упомянутой лаборатории. "Не хочу обсуждать, о чем я с ним говорил относительно лаборатории. Просто не хочу это обсуждать. Это неуместно", - заявил Трамп.