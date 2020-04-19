Ученые в Таиланде сообщили о риске заразиться COVID-19 от умершего человека

Ученые в Таиланде заявили о впервые зарегистрированном случае передачи коронавируса от мертвого человека. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает ABC News.

Сообщается, что погибший работал судмедэкспертом и заразился во время исследования тела умершего от COVID-19.

Коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем, когда заболевший кашляет или чихает или даже разговаривает. Это делает риск передачи вируса от трупа крайне низким, но не невозможным, говорится в материале.

Национальная ассоциация судмедэкспертов отмечает, что такой путь заражения возможен, поскольку патологанатомы имеют дело с биологическими жидкостями.

Эксперты заверяют, что этот риск учитывается и медиками и персоналом, который работает с заболевшими и умершими, особенно учитывая, что есть заболевания, риск заразиться которыми от тела гораздо выше. Например, ВИЧ, туберкулез или гепатит. Однако все равно близким людей, которые умерли от коронавируса дома, рекомендуется соблюдать осторожность.