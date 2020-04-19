В Канаде за сутки коронавирусом заразились 1,5 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки выросло на 1470 до 33354 человек. Соответствующие данные приводит Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

При этом темпы роста числа новых заразившихся замедлились. В пятницу их было около 1,8 тысячи. Тест на наличие коронавируса прошли около 528 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Примечательно, что первый случай заражения коронавируса в Канаде был зафиксирован еще 15 января.

Волна заражений в США практически не затронула граничащую с Штатами Канаду.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в город Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что причиной заражения является новый тип коронавируса SARS-CoV-19. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции СОVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время новым коронавирусом в мире заражен 2 214 861 человек. Умерли в результате заражения 150 948 человек. Число выздоровевших превышает 560 тысяч.