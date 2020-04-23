В Китае произошла новая вспышка коронавируса

Другие страны 23 апреля 2020 22:49 (UTC+04:00)
В Китае произошла новая вспышка коронавируса

Тревожные новости приходят из Китая - в Харбине отмечена новая вспышка коронавируса, заболевших - почти 80, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Город закрыт для любого транспорта без местных номеров, приезжие из других регионов также не смогут проникнуть на территорию населенного пункта.

Местным жителям запрещено выходить на улицы без медицинских масок и электронных пропусков. Ну а те, кто уже приехал в Харбин из-за границы - помещены на четырёхнедельный карантин.

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