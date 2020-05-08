В Индии 14 человек погибли в результате наезда товарного поезда

По меньшей мере 14 человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате наезда товарного поезда в штате Махараштра на западном побережье Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство ANI.

По его данным, машинист товарного поезда попытался остановить состав, когда увидел на железнодорожных путях спящих трудовых мигрантов, однако избежать столкновения не удалось. Все пострадавшие были госпитализированы в больницу Аурангабада. Информации о состоянии их здоровья не приводится.

Как сообщило Министерство торговли и промышленности, железных дорог Индии, начато расследование деталей случившегося.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter заявил, что "скорбит в связи с гибелью людей в железнодорожном происшествии в городе Аурангабад в штате Махараштра". "Провел разговор с министром торговли и промышленности, железных дорог Пиюшем Гойалом, он внимательно следит за ситуацией. Предоставляется вся необходимая помощь", - заверил премьер.