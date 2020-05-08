Singapore Airlines впервые в истории ожидает чистый убыток по итогам года

Другие страны 8 мая 2020 10:37 (UTC+04:00)
Singapore Airlines впервые в истории ожидает чистый убыток по итогам года

Одна из крупнейших авиакомпаний Юго-Восточной Азии Singapore Airlines впервые в своей 73-летней истории ожидает чистый убыток по итогам года, что объясняется пандемией коронавируса. Об этом говорится в размещенном в пятницу сообщении авиагруппы на Сингапурской бирже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно прогнозам, компанию впервые с 1947 года "может ожидать чистый убыток по итогам года", говорится в заявлении.

"Несмотря на высокие показатели за первые девять месяцев финансового года, который завершился в марте 2020, ожидается низкая операционная прибыль по итогам года", - указывается в сообщении. Компания "ожидает отрицательный денежный поток в период второго квартала, при этом не наблюдается признаков улучшения ситуации вокруг COVID-19", отмечается в документе. Кроме того, "финансовая ситуация в Singapore Airlines осложнилась из-за падения цен на нефть в марте", добавили в компании.

Авиагруппа, в состав которой, помимо непосредственно Singapore Airlines, входят также SilkAir и лоукостер Scoot, с 23 марта практически полностью прекратила перевозки. На сегодняшний день задействованы только 4% общего объема авиапарка.

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