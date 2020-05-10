Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам

Китайские шахматисты выиграли Кубок наций. Соревнования проходили в режиме онлайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В суперфинале команда Китая сыграла вничью со сборной США со счетом 2:2. Согласно регламенту, в случае ничьей победителем признается сборная, набравшая большее количество баллов в круговом турнире. Китайские шахматисты набрали 17 очков, сборная США, обыгравшая команду Китая в очной встрече в заключительном, 10-м туре, записала в актив 13 баллов.

Российские шахматисты заняли четвертое место.

Все встречи турнира проходили с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составил $180 тыс. Сборная Китая стала обладателем $48 тыс., сборная США - $36 тыс.