Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам
Китайские шахматисты выиграли Кубок наций. Соревнования проходили в режиме онлайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В суперфинале команда Китая сыграла вничью со сборной США со счетом 2:2. Согласно регламенту, в случае ничьей победителем признается сборная, набравшая большее количество баллов в круговом турнире. Китайские шахматисты набрали 17 очков, сборная США, обыгравшая команду Китая в очной встрече в заключительном, 10-м туре, записала в актив 13 баллов.
Российские шахматисты заняли четвертое место.
Все встречи турнира проходили с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составил $180 тыс. Сборная Китая стала обладателем $48 тыс., сборная США - $36 тыс.
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