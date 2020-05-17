Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении 3 ноября референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата. Об этом в субботу сообщил местный телеканал Univision, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телеканал отмечает, что референдум пройдет одновременно с местными выборами. Однако плебисцит не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования. Окончательное решение, в соответствии с американским законодательством, должно быть принято Конгрессом США.

Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико, аннексированного США во время испано-американской войны 1898 года, во многом противоречив. Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.