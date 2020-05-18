Джек Ма покинет совет директоров Softbank
Основатель китайской корпорации Alibaba Джека Ма покинет совет директоров одного из ведущих мобильных операторов Японии Softbank. Об этом в понедельник сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что Джека Ма официально оставит свою должность 25 июня.
Как сообщает телеканал NHK, Джек Ма самостоятельно принял решение об отставке, чтобы посвятить больше времени благотворительной деятельности. Китайский бизнесмен занимает должность в совете директоров Softbank с 2007 года.
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