Власти Венесуэлы арестовали более 60 причастных к попытке вторжения в страну

Более 60 причастных к попытке вооруженного вторжения в Венесуэлу в начале мая находятся под стражей. Многие из разыскиваемых лиц в данный момент находятся за пределами страны, сообщил в четверг генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В настоящий момент арестованы и находятся под властью правосудия 66 человек, причастных к этим событиям. Выдано 99 ордеров на арест, из которых 63 находятся в процессе исполнения. Напомню, что многие из этих людей находятся за пределами страны между Колумбией и США", - заявил он в эфире государственного телевидения. По словам Сааба, правоохранителям удалось установить, что венесуэльский фонд Futuro Presente отвечал за финансирование материально-технического обеспечения и аренды лагерей для наемников. Генпрокурор анонсировал выдачу ордеров на арест ряда сотрудников организации.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.