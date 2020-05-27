В Китае фармацевтическая компания оштрафована на $3,8 млн за незаконную торговлю активами

Китайский регулятор оштрафовал на 27,3 млн юаней (около $3,8 млн) крупную биоинженерную и фармацевтическую компанию "Сыхуань" за незаконную торговлю активами и нарушение установленных правил раскрытия информации в годовом отчете. Об этом сообщает шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о деле по продаже активов на сумму в 54,5 млн юаней (около $7,6 млн) в 2014 году, когда компанию возглавлял Лу Кэпин. В заявлении регулятора, пишет ресурс, указывается, что продажа активов проходила с нарушениями без включения соответствующей информации в годовой отчет. Глава компании заявил, что активно сотрудничал со следствием и потерял порядка 1 млрд юаней (около $140 млн) в результате сделки по продаже активов.

Регулятором, помимо штрафа, было принято решение о пожизненном запрете для компании на инвестиционные операции на фондовом рынке.