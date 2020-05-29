В Новой Зеландии остался один пациент, инфицированный коронавирусом

Новозеландские медики не выявили ни одного нового случая инфицирования коронавирусом за последнюю неделю. В Новой Зеландии остался лишь один пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, к настоящему моменту 98,5% инфицированных (то есть 1 481 человек) были признаны полностью выздоровевшими. Под наблюдением медиков остался последний пациент с активным течением болезни, врачи считают его состояние удовлетворительным, и он лечится амбулаторно. На протяжении последних семи дней в стране не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных остается на уровне 1 504.

Первый случай заражения был выявлен в стране 28 февраля. За все время пандемии из-за осложнений, вызванных инфекцией, умерли 22 человека.

Новозеландские власти 13 мая отменили большую часть введенных ранее ограничений. К настоящему времени полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. С некоторыми ограничениями работают предприятия общественного питания и сферы услуг, также установлен лимит на число участников мероприятий. В прежнем режиме идут занятия в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях.

Ожидается, что кабинет министров вновь рассмотрит вопрос об отмене ограничений 8 июня и объявит о переходе на минимальный уровень угрозы безопасности и здоровью нации не позднее 22 июня.