Хакеры разместили в Twitter личные данные президента Бразилии

Хакерская группировка Anonymous Brasil в понедельник вечером опубликовала в Twitter информацию, содержащую личные данные президента страны Жаира Болсонару, его сыновей, членов правительства, а также поддерживающих президента предпринимателей и политиков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник телеканал Globo.

По информации телеканала, среди прочего были обнародованы номера личных телефонов, адреса проживания, а также данные об имуществе. Соцсеть оперативно удалила незаконные публикации и заблокировала аккаунт, принадлежащий, предположительно, хакерскому сообществу, за нарушение пользовательского соглашения.

Как уточняется, кроме главы государства, жертвами действий злоумышленников стали сенатор Флавиу Болсонару, федеральный депутат Эдуарду Болсонару и депутат городского законодательного собрания Рио-де-Жанейро Карлос Болсонару (все они сыновья президента), министр образования Абраам Вейнтрауб и министр по делам женщин, семьи и правам человека Дамарис Алвес, предприниматель и пропрезидентский активист Лусиану Ханг. Часть из них уже подтвердили информацию об утечке.