Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

Другие страны 5 июня 2020 08:54 (UTC+04:00)
Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу более 20 участников беспорядков, устроенных в четверг в центре Гвадалахары, столицы штата Халиско на западе Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в своем Twitter городские власти.

"К настоящему времени за совершение актов вандализма и нападения на сотрудников полиции были задержаны 26 человек", - говорится в записи. Администрация мегаполиса также осудила агрессию в отношении стража порядка по имени Рудольфо Эссау, получившего ожоги во время столкновений с манифестантами. Состояние пострадавшего в настоящее время оценивается как стабильное.

Массовые нарушения общественного порядка произошли в ходе акции протеста, участники которой требовали прояснить обстоятельства смерти задержанного рабочего по имени Джованни Лопес. Он был взят под стражу в начале мая в одном из пригородов Гвадалахары. В полицейском участке его, предположительно, избили, из-за полученных травм он позднее умер в больнице.

Губернатор региона Энрике Альфаро 3 июня заявил, что прокуратура штата приступила к прояснению обстоятельств случившегося. Он подчеркнул, что в том случае, если вина полицейских будет установлена, они ответят по всей строгости закона.

В соседних США в последние дни многие города охватили массовые протесты и беспорядки. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда после задержания 25 мая. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия. В некоторых городах, в том числе в Нью-Йорке, был введен комендантский час.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Трамп: освобождение американца в Иране показало, что сделки с Тегераном возможны
Трамп: освобождение американца в Иране показало, что сделки с Тегераном возможны
Иран опроверг сообщение о передаче Франции самописцев сбитого украинского Boeing
Иран опроверг сообщение о передаче Франции самописцев сбитого украинского Boeing
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing на Украину
Loading Bars
Лента новостей
Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике Другие страны 08:54
Twitter удалил видео Трампа, посвященное смерти афроамериканца Флойда США 08:40
Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии более чем на $500 млрд Финансы 08:22
Toshiba и Hitachi присоединятся к производству экспресс-тестов на коронавирус Бизнес 08:05
Канье Уэст пожертвовал $2 млн родным Джорджа Флойда и других жертв насилия в США США 07:47
Трамп поручил минфину выработать меры по защите инвесторов США, работающих с Китаем Финансы 07:31
Церемония начала обратного отсчета до старта Олимпиады в Токио отменена Другие страны 07:15
Суд в США счел обоснованными обвинения трем американцам после смерти темнокожего США 06:57
Акция протеста из-за гибели задержанного переросла в беспорядки в Мексике Другие страны 06:39
Трамп собирался уволить шефа Пентагона из-за разногласий по поводу протестов США 06:23
Минобороны Великобритании сообщило о создании полка обеспечения кибербезопасности Европа 06:05
США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19 Финансы 05:47
Почти десять тонн наркотиков изъято на границе Мексики и США США 05:31
Ötən sutka Nyu Yorkda 300-ə yaxın etirazçı həbs olundu США 05:13
Трамп: освобождение американца в Иране показало, что сделки с Тегераном возможны США 04:55
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества США 04:39
Хакеры атаковали университет в США, где разрабатывается лекарство от COVID-19 США 04:21
Митингующие попытались прогнать мэра Нью-Йорка с митинга США 04:05
Ученые нашли "всемогущий" антибиотик США 03:48
Сезон НБА будет возобновлен в особом формате Спорт 03:32
В Катаре ввели в эксплуатацию третий стадион ЧМ-2022 Арабские страны 03:16
Участники всемирного саммита по вакцинации собрали 8,8 млрд долларов Финансы 02:57
Ученые обнаружили древнейшее сооружение майя В мире 02:40
НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона США 02:16
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшние волонтеры – это завтрашние руководители Политика 02:15
Президент Ильхам Алиев: Необходимо создать центры ASAN xidmət по всей стране и оказывать всем гражданам качественные услуги Политика 02:15
Президент Ильхам Алиев: Каждый сигнал, связанный с чиновничьим произволом, будет рассмотрен Политика 02:08
Президент Ильхам Алиев: Люди неделями обивали пороги за справкой, зачастую получали необходимые им документы за взятку. Но вот уже много лет эта практика в Азербайджане полностью устранена Политика 01:58
Илон Маск назвал Amazon монополистом Бизнес 01:57
Lufthansa впервые за 30 лет вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX Транспорт 01:52
Президенту пишут: Вы еще раз доказали, что являетесь лидером, которым гордятся азербайджанцы всего мира Политика 01:49
Главный инфекционист призвал протестующих в США сдать анализы на коронавирус США 01:39
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев в очередной раз разоблачил фашистскую, террористическую сущность Армении Политика 01:33
В университете в Миннеаполисе учредили стипендию имени Джорджа Флойда США 01:22
Суд установил залог в размере $750 тыс. каждому из троих полицейских, задерживавших Флойда США 01:07
Меркель заявила, что Германия находится в самой тяжелой экономической ситуации в истории Европа 00:51
Почти 130 тыс. инфицированных коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 00:34
Бахтияр Алиев: Введение жесткого режима карантина в выходные направлено на защиту здоровья граждан Политика 00:19
Кямран Байрамов: Международное сообщество поддерживает позицию Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта Политика 00:09
Футболист "Лейпцига" Вернер может перейти в "Челси" Спорт 4 июня 23:46
Президент Мексики объяснил рекордный рост числа смертей из-за коронавируса уточнением цифр Другие страны 4 июня 23:28
Билл Гейтс пожертвовал $100 млн на распространение вакцины от коронавируса Финансы 4 июня 22:56
Грузия возобновит футбольный сезон 25 июня Грузия 4 июня 22:39
Меркель заявила, что не думает снова выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ Европа 4 июня 22:25
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 926 человек Турция 4 июня 22:06
Facebook будет маркировать страницы контролируемых властями СМИ ИКТ 4 июня 21:58
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 4 июня 21:45
Глава Apple считает, что компания должна помочь изжить расовое неравенство в США США 4 июня 21:28
ОПЕК+ перенес заседание мониторингового комитета на 18 июня Энергетика 4 июня 21:23
Арзу Нагиев: Введение жесткого режима карантина в выходные нацелено на защиту граждан Политика 4 июня 20:56
Муса Гасымлы: Невозможно приставить по полицейскому к каждому зданию, автобусу, вагону метро Политика 4 июня 20:44
МВД Азербайджана о разрешении на участие в похоронных церемониях Общество 4 июня 20:30
Сахиба Гафарова обратилась к соотечественникам в связи с введением жесткого режима карантина Политика 4 июня 20:20
Погранслужба Азербайджана: В Кешикчидаге инцидентов провокационного характера не зафиксировано Политика 4 июня 20:05
Президент Ильхам Алиев наградил Неждета Унувара орденом "Достлуг" Политика 4 июня 19:55
Победителями признаны 111 участников — итоги Олимпиады по русскому языку в Азербайджане Социум 4 июня 19:54
Оборот электроэнергии в Азербайджане увеличился Энергетика 4 июня 19:44
Бактрансагентство о своем рабочем режиме в выходные Общество 4 июня 19:34
В Азербайджане временно ограничивается деятельность региональных миграционных управлений Общество 4 июня 19:29
Бакинское метро закроется на выходные Общество 4 июня 19:21
В 2021 году в Баку пройдет Кубок мира по художественной гимнастике Общество 4 июня 19:17
TƏBİB: Родители для защиты своих детей должны строже соблюдать правила Общество 4 июня 18:53
МИД России: В некоторых странах открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований Россия 4 июня 18:49
В Азербайджане дипломатический корпус может работать в выходные Общество 4 июня 18:44
В связи с международными авиарейсами в ближайшее время будут обнародованы решение и правила - TƏBİB Общество 4 июня 18:40
Рамин Байрамлы о разрешении для участия в похоронной церемонии Общество 4 июня 18:34
В Азербайджане от абитуриентов не требуется прохождение теста на коронавирус Общество 4 июня 18:29
МИД России: Оптимизм остается по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 4 июня 18:23
Обнародован период поездки миссии ВОЗ в Туркменистан Туркменистан 4 июня 18:19
Актуально возобновление внутренних авиарейсов в ближайшие дни — Оперативный штаб Общество 4 июня 18:18
Бакинское транспортное агентство сможет организовать перевозки работников учреждений Общество 4 июня 18:16
В Дашогузском регионе Туркменистана ожидается богатый урожай зарубежного сорта картофеля Экономика 4 июня 18:15
Уроженка России поделилась воспоминаниями о захвате Арменией азербайджанского города Шуша (ВИДЕО) Общество 4 июня 18:13
TAP объявляет об изменениях в графике проведения маркет-теста Энергетика 4 июня 18:09
ГЭЦ Азербайджана перенес запланированные на конец недели экзамены на следующую неделю Общество 4 июня 18:05
Рамин Байрамлы: Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными Общество 4 июня 18:02
Рамин Байрамлы: Со вчерашнего дня мы видим, что граждане начали соблюдать правила Общество 4 июня 18:02
Ханде Харманджы: Коронавирус еще долго будет жить с нами пока не разработают вакцину Общество 4 июня 18:00
Количество платежных карт в Азербайджане выросло на 20% Финансы 4 июня 17:55
Рамин Байрамлы: Частным структурам рекомендуется 5 июня завершить работу до 14:00 Общество 4 июня 17:49
TƏBİB прокомментировал слухи о выдаче поддельных справок о смерти от коронавируса Общество 4 июня 17:43
ADY Container увеличил объем контейнерных перевозок Транспорт 4 июня 17:41
Рамин Байрамлы: Медицинские маски повсеместно есть в продаже Общество 4 июня 17:38
В Азербайджане в конце недели будет работать только ограниченное число госслужащих Общество 4 июня 17:34
TƏBİB: Выплата единовременной помощи в 190 манатов не рассматривается Общество 4 июня 17:34
Азербайджанский завод о производстве новейшей модели промпродукции в текущем году Бизнес 4 июня 17:31
TƏBİB: Сотрудникам и журналистам новостных сайтов рекомендуется работать на дому Общество 4 июня 17:30
Рамин Байрамлы: Некоторые считают текущую ситуацию второй волной инфицирования Общество 4 июня 17:29
В выходные в Баку, Гяндже, Лянкяране, Сумгайыте и Абшеронском районе будут закрыты все аптеки и маркеты - TƏBİB Общество 4 июня 17:25
"Лукойл" ожидает, что цена нефти превысит $50 в ближайшие 1,5-2 года Энергетика 4 июня 17:22
Рамин Байрамлы: В последующие недели в Азербайджане могут быть введены 2-3-х дневные ограничения Общество 4 июня 17:20
"Теперь мне завидуют даже соседние села" - Азербайджанский фермер применяет альтернативную энергию – ВИДЕО Экономика 4 июня 17:16
В Азербайджане выявлено 262 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 72, скончались два человека – Оперативный штаб Общество 4 июня 17:08
Решение об ужесточении карантинного режима принято своевременно - директор Сумгайытского театра Мубариз Гамидов Социум 4 июня 17:05
Приборостроительный завод Азербайджана о текущих планах производства в 2020 году Бизнес 4 июня 17:01
Оперативный штаб при Кабинете министров провел брифинг (ФОТО) Общество 4 июня 17:01
Все аэропорты Азербайджана закрыты для выполнения регулярных пассажирских авиарейсов до 1 июля Общество 4 июня 17:00
Состоялось очередное заседание комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Политика 4 июня 16:57
В Азербайджане будет приостановлена работа центров "Служба ASAN" и “ASAN Коммунал” Общество 4 июня 16:53
Безналичные операции в Азербайджане за март-апрель выросли Финансы 4 июня 16:51
Все новости