В Китае за сутки выявили шесть новых активных случаев СOVID-19

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано шесть новых случая вызванных коронавирусом заболеваний, также выявлены пять бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Пятеро больных в активной форме прибыли из-за рубежа, в Шанхае выявлен один внутренний случай заражения. Четыре из пяти бессимптомных случаев "импортированы".

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы три новых активных случая заражения коронавирусом и два бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 036 активных случая заражения, из них 1 776 - ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части с начала эпидемии выявлено 1 593 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 105 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).