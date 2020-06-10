На Гаити от коронавируса скончался министр по социальным вопросам
Глава министерства социальных дел Гаити Эммануэль Кантав скончался во вторник от коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Министр стал одним из 56 жителей страны, которые скончались от COVID-19, сообщают "Известия".
Всего же на Гаити к настоящему моменту зафиксировано 3662 случая заболевания коронавирусом.
Общее число случаев коронавируса в мире превысило 7,3 миллиона человек.
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