В Гонконге произошла авария на химпредприятии
Не менее 10 человек в Гонконге получили ранения в воскресенье в результате частичного обрушения конструкций на предприятии по переработке химических отходов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета South China Morning Post.
Инцидент произошел на подконтрольном правительству предприятии, которое действует с 1993 года на острове Цинъи и способно перерабатывать до 100 тыс. тонн химотходов в год. Состояние двух пострадавших расценивается врачами как критическое.
К месту аварии прибыли спасательные службы. Они освободили четырех человек, которые оставались под завалами. Проводится оценка ущерба и угрозы экологической безопасности объекта.
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