В Токио не исключили корректировки решения о развертывании ПРО Aegis Ashore

Решение о развертывании наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore в двух японских префектурах может быть скорректировано во время предстоящего обсуждения в национальном Совбезе и правительстве Японии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник министр обороны страны Таро Коно, выступая в парламенте.

"Что касается развертывания Aegis Ashore, то предстоит [обсуждение] в Совбезе и правительстве. Мы проведем обсуждение в надлежащих форматах, при необходимости будут внесены корректировки", - сказал он, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, означает ли, что Совбез и правительство могут принять решение о полном отказе от размещения установок Aegis Ashore на территории Японии. При этом Коно не уточнил, о каких именно изменениях может идти речь.

О приостановке развертывания этих комплексов Коно заявил в понедельник. Представители Пентагона и Госдепартамента США в ответ на запросы ТАСС не стали комментировать ситуацию вокруг Aegis Ashore.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

На закупку в США двух комплексов Aegis Ashore предполагается затратить около 268 млрд иен (более $2,5 млрд). Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.