Мадуро заявил, что представитель ЕС в Венесуэле должен покинуть страну в течение 72 часов

Правительство Венесуэлы приняло решение выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэлы", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.