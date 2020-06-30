Мадуро заявил, что представитель ЕС в Венесуэле должен покинуть страну в течение 72 часов
Правительство Венесуэлы приняло решение выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской страны Николас Мадуро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я решил дать представителю ЕС в Каракасе 72 часа, чтобы она покинула страну, и потребовать от ЕС проявлять уважение. Хватит европейского колониализма и преследования по отношению к Венесуэлы", - сказал он на выступлении, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.
Лента новостей
Производитель фруктовых соков в Азербайджане расширит географию экспорта в страны дальнего зарубежья
Зампредседателя «АзИз»: Мы должны передать наш опыт и многовековую историю следующим поколениям (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 544 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 343, скончались 8 человек - Оперативный штаб
Агентство по пищевой безопасности Азербайджана прояснило вопрос ненадлежащей утилизации опасных отходов в Джалилабаде
С июля начнет функционировать онлайн-апелляционная комиссия по оценке навыков детей, не вовлеченных в группы дошкольного образования
В интернете много ложной информации и люди немного растерялись – художник-аниматор Эльчин Хами Ахундов
Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы и Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции
Лейла Абдуллаева: поддержка инициативы Президента Азербайджана является показателем большого доверия со стороны международного сообщества
Президенту пишут: Благодаря Вашей успешной политике Азербайджан превратился в одну из влиятельных стран мира
В Азербайджане завершен проект Twinning в области трансфертного ценообразования и борьбы с уклонением от уплаты налогов
Культовый фильм "Yeddi oğul istərəm" – 50 лет! ТОП-10 картин СССР, интересные факты и откровения (ФОТО)
Отклик на призыв о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировал высокий уровень международного авторитета Президента Ильхама Алиева