Власти Канады продлят обязательный карантин для всех въезжающих в страну канадцев

Другие страны 30 июня 2020 06:35 (UTC+04:00)
Власти Канады продлят обязательный карантин для всех въезжающих в страну канадцев

Правительство Канады продлит обязательный карантин, срок действия которого истекает во вторник, для всех въезжающих в страну канадских граждан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CBC.

По данным его источника в правительстве, все въезжающие в страну граждане должны будут и после 30 июня находиться в самоизоляции в течение 14 дней. Данная мера была введена 25 марта. На сколько будет продлено ее действие, не сообщается. Границы Канады для иностранцев по-прежнему закрыты.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заразились более 103,8 тыс. человек, 8,5 тыс. из них умерли, 67 тыс. из ранее заболевших уже выздоровели.

В понедельник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада делает успехи в борьбе с коронавирусом, но опасность еще не миновала, и страна готова к возможной второй волне пандемии. По его словам, статистика показывает постоянное снижение числа заразившихся и умерших из-за коронавируса, а в некоторых регионах вообще больше не фиксируются такие случаи.

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