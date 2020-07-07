КНДР заявила, что не намерена вести переговоры с США
КНДР не намерена садиться за стол переговоров с США. С соответствующим заявлением выступил руководитель департамента США МИД народно-демократической республики Квон Чон Гын, фрагменты речи публикует во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Еще раз ясно заявляем: мы не намерены сидеть за одним столом с США", - говорится в заявлении.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной.
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