В Мали создадут новое правительство

В Мали в самое ближайшее время будет сформировано широкое правительство для решения новых задач. Об этом заявил в субботу премьер-министр Мали Бубу Сиссе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень быстро будет сформировано правительство открытого взаимодействия, - цитирует премьера AFP. - И президент, и я по-прежнему открыты для диалога. Очень скоро я создам команду с целью дать решительный ответ на вызовы времени".

Бубу Сиссе выступил во время посещения больницы, в которой находятся пострадавшие во время произошедших 10 июля в столице страны Бамако беспорядков. "Четверо погибли, есть раненые", - отметил глава правительства.

После состоявшейся в минувшую пятницу крупной антиправительственной демонстрации группы протестующих заняли ряд общественных зданий, часть из которых разграбили, перекрыли дороги в центральных районах столицы. Активисты прорвались на территорию государственной Малийской службы радиовещания и телевидения (ORTV), вынудив два телеканала прекратить на несколько часов вещание. Была предпринята попытка поджога здания национального парламента. Полиция разогнала толпу выстрелами в воздух.