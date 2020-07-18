Сотни студентов устроили беспорядки у здания регионального парламента в Мексике

Студенческий митинг перерос в пятницу в массовые беспорядки в городе Чильпансинго, столице штата Герреро на юго-западе Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция Noticias MVS.

В ходе манифестации порядка 300 учащихся педагогического колледжа, прибывших из населенного пункта Айотсинапа, потребовали от властей страны расследовать исчезновение 43 студентов в 2014 году. После акции протеста они забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью здание законодательного собрания региона. Сведений о пострадавших среди участников беспорядков или сотрудников полиции не поступало.

В сентябре 2014 года коррумпированные полицейские и группа преступников в городе Игуала в Герреро открыли огонь по участникам демонстрации студентов из Айотсинапы. На месте погибли шесть человек, порядка 20 получили ранения, еще 43 студента пропали без вести.

Следствию удалось установить, что полицейские передали их членам "Геррерос унидос". Арестованные участники банды признались, что убили молодых людей и сожгли их тела. Родители и друзья пропавших студентов все эти годы настаивали на продолжении поисков.

Генеральная прокуратура Мексики в конце июня текущего года объявила о намерении арестовать 46 чиновников в ряде муниципалитетов Герреро в рамках расследования этого дела. По словам главы надзорного ведомства Алехандро Манеро, они обвиняются в участии в организованной преступной деятельности.