Шахтер нашел еще один редчайший драгоценный камень и стал мультимиллионером

Многодетный шахтер из Танзании нашел еще один редчайший драгоценный камень и стал мультимиллионером. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

24 июня 52-летний отец 30 детей Саниниу Лайзер (Saniniu Laizer) продал правительству два самых крупных танзанита, которые когда-либо находили в мире. Власти оценили драгоценные камни в 2,4 миллиона фунтов стерлингов (231,2 миллиона рублей). Президент страны Джон Магуфули лично поздравил Лайзера с уникальной находкой. «Это подтверждает, что Танзания — богата», — отметил правитель.

3 августа шахтер продал третий танзанит весом 6,3 килограмма, который нашел совсем недавно. Камень оценили в 1,5 миллиона фунтов стерлингов (144,8 миллиона рублей).

Лайзер пообещал, что потратит часть денег на строительство школы и торгового центра. Он подчеркнул, что богатство не изменит его образ жизни, и он по-прежнему будет заботиться о своем стаде из двух тысяч коров.

Танзанит прославился благодаря американской ювелирной компании «Тиффани». Минерал назвали в честь Танзании — единственного места в мире, где его можно добыть. Камни хорошего качества переливаются ультрамариново- или сапфирово-синим цветом. По оценкам геологов, это один из самых редких драгоценных камней на планете, запасы которого могут иссякнуть уже через 20 лет.

Ранее в России нашли гигантский изумруд: драгоценный камень весом в полкилограмма обнаружен на Мариинском прииске на Урале. Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов. По оценкам экспертов, камень обладает редкими характеристиками: по цвету он относится к первой категории, а по сорту — ко второй. Такие минералы обычно не используются в ювелирном производстве, а хранятся в музеях.