Экс-президент Колумбии заразился коронавирусом

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе, который возглавлял страну с 2002 по 2010 годы, заразился коронавирусом. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, экс-глава Колумбии уже 13 дней находится в изоляции в своей резиденции в департаменте Кордова. Отмечается, что заболевание протекает бессимптомно.

Сыновья Урибе, Томас и Херонимо, также заразились.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 334 979, количество летальных исходов - 11 315. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 6 марта. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов для предотвращения распространения инфекции и ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 1 сентября.