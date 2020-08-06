Лукашенко назвал Путина своим старшим братом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона назвал президента России Владимира Путина своим старшим братом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по [политическому] весу старший брат. <...> Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также признал, что у него в отношениях с Путиным есть определенное напряжение. "Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности, извините за нескромность", - заметил Лукашенко.