Явка избирателей на президентских выборах на 10:00 составила 45,33%, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

В Брестской области на избирательные участки пришли 40,49% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 45,28%, Гомельской - 57,82%, Гродненской - 42,47%.

В Минской области проголосовали 43,79% избирателей, Могилевской - 53,87%, Минске - 36,08%.

Избирательные участки открылись в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00. На выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за рубежом. На тех, что открыты в воинских частях (13), а также в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (231), участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если свой выбор сделали все избиратели, включенные в список.