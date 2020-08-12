СБ ООН вывел из-под санкций поставку в КНДР комплекса парников

Комитет по санкциям Совета Безопасности (СБ) ООН выдал властям южнокорейской провинции Кёнгидо разрешение на поставку в КНДР сельскохозяйственных парников и сопутствующих материалов на $368 тыс. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поставки, цель которых заявлена как "оказание продовольственной поддержки уязвимым группам населения", должны быть осуществлены до 4 февраля 2021 года, указало агентство.

Гуманитарная помощь КНДР не запрещена международными санкциями, но любые поставки оборудования в страну требуют исключения из ограничений, введенных ранее Совбезом ООН за ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна.