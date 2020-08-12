На востоке Афганистана при атаке талибов погибли шесть полицейских
По меньшей мере шесть полицейских погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал Tolo news, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в результате инцидента были ликвидированы трое боевиков, еще двое были ранены.
Лента новостей
За последние пять лет число новых абонентов превысило полмиллиона - газовый оператор Азербайджана (ФОТО)
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии раскрывает объемы экспортированного картофеля
Некоторые личности, живущие за границей, ведут кампанию по очернению высокопоставленных офицеров - минобороны Азербайджана
Оператор Азербайджанской образовательной сети предоставил сотням школ неограниченный бесплатный доступ к сети интернет и услугам технической поддержки
В Кодексе об административных проступках Азербайджана предусмотрены новые штрафы в сфере телекоммуникаций
Агентство по развитию МСБ Азербайджана оказало поддержку женщинам-предпринимателям в реализации их бизнес-идей (ФОТО)
PASHA Bank первым на местном рынке выдал быстрый онлайн-кредит в рамках госпрограммы по поддержке предпринимательства
МЧС Азербайджана приступило в Товузе к ликвидации ущерба, нанесенного в результате военной провокации Армении (ФОТО)