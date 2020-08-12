На востоке Афганистана при атаке талибов погибли шесть полицейских

По меньшей мере шесть полицейских погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом в среду сообщил телеканал Tolo news, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в результате инцидента были ликвидированы трое боевиков, еще двое были ранены.