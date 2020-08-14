Мэр Каракаса умер после заражения коронавирусом

Мэр Каракаса 70-летний Дарио Вивас, заразившийся во второй половине июля коронавирусом, умер. Об этом сообщил генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубоким сожалением мы получили печальное известие о смерти нашего доброго друга и верного революционера Дарио Виваса, с которым мы с 1980-х годов на улицах Каракаса участвовали в отважной борьбе в защиту народа и родины", - написал генпрокурор в Twitter.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 29 088 случаев заражения коронавирусом, умерли 247 человек.