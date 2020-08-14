В Колумбии неизвестные взорвали гранату у полицейского участка

Неизвестные взорвали в четверг гранату возле полицейского участка на западе Колумбии, в результате чего ранения получили по меньшей мере 13 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в городе Кали - столице департамента Валье-дель-Каука. Пострадавшие, среди которых ребенок и двое полицейских, доставлены в больницы. Власти начали расследование происшествия.