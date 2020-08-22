В Южном Судане разбился при взлете грузовой самолет

Грузовой самолет разбился в субботу несколько минут спустя после вылета из аэропорта столицы Южного Судана Джубы. Об этом сообщила южносуданская радиостанция Tamazuj, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасатели уже на месте катастрофы, мы ожидаем сообщений о судьбе находившихся на борту людей", - заявил генеральный директор аэропорта Кур Куол Аджиеу.

Он сообщил, что самолет рухнул на землю в районе аэропорта. На его борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей.

Гендиректор добавил, что самолет направлялся в горда Вау и Авейль. Причины катастрофы пока не установлены.