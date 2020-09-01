Президенту Бразилии предстоит новая операция в сентябре

Операция по удалению камня в почке предстоит в сентябре 65-летнему президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN Brasil.

По информации телеканала, вечером в понедельник главу государства обследовали с помощью УЗИ. В почке у него обнаружили "камень размером чуть больше фасолины". Президент не жалуется на самочувствие, списывая эту проблему со здоровьем на возраст.

В июле Болсонару заразился коронавирусом. По словам бразильского лидера, он чувствовал недомогание только в первые дни болезни, после чего начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом. 25 июля он объявил о выздоровлении.

Ранее в ходе своего пребывания на посту политик несколько раз попадал в больницу. В декабре прошлого года он упал, поскользнувшись в официальной резиденции, после чего, как он позже сам признался, с ним случилась кратковременная потеря памяти. Чуть раньше Болсонару рассказал прессе о том, что подозревает у себя рак кожи, однако гистологическое исследование не подтвердило его опасения.

Кроме того, в начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. Он провел более трех недель в больнице и перенес четыре операции.