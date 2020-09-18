В Японии появится министерство по цифровой реформе

Новое министерство по цифровой реформе будет создано в Японии к осени 2021 года. Об этом в пятницу сообщила японская деловая газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что главной задачей ведомства должна будет стать цифровизация деятельности правительства. Подчеркивается, что на такой шаг власти страны пошли из-за пандемии коронавируса, которая выявила ряд проблем в деятельности правительства, включая недостаток оперативности при координации и низкую скорость проведения административных процедур.

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга при формировании своего правительства уже утвердил новую должность министра по цифровой реформе - им стал Такуя Хараи, который в правительстве Синдзо Абэ отвечал за развитие науки и технологий.

16 августа парламент Японии утвердил новым премьер-министром Ёсихидэ Сугу, который двумя днями ранее был избран председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). В правительстве ушедшего в отставку Синдзо Абэ он неизменно занимал пост генсека кабмина.