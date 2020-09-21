Опрос: почти 75% японцев поддерживают новое правительство страны

По меньшей мере 74% жителей Японии положительно оценивают сформированное 16 сентября новое правительство во главе с Ёсихидэ Сугой. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в понедельник газетой Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вместе с тем 14% опрошенных заявили, что не поддерживают кабинет министров и его нового руководителя. 63% респондентов одобрили стремление Суги продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ, 25% выступили против такой инициативы.

Кроме того, 34% опрошенных отметили, что приоритетом нового правительства должна стать борьба с коронавирусом. В свою очередь 23% участников исследования подчеркнули, что кабмину следует выбрать восстановление экономики в качестве своей главной задачи.

17 сентября в ходе аналогичного опроса, проведенного агентством Kyodo, поддержку правительству Суги выразили 66,4% респондентов, 16,2% высказались против.

16 сентября парламент Японии утвердил в качестве нового премьер-министра Сугу, который двумя днями ранее был избран председателем правящей Либерально-демократической партии. В правительстве Абэ он неизменно занимал должность генерального секретаря кабинета.

28 августа Абэ заявил, что хочет покинуть свой пост из-за ухудшения состояния здоровья. У него обострился язвенный колит, из-за которого ему в 2007 году уже приходилось оставить должность премьера. Незадолго до объявления об отставке Абэ вышел на первое место по длительности непрерывного пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. На момент установки рекорда 24 августа он занимал кресло премьера 2 799 дней.