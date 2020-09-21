Ant Group планирует привлечь $35 млрд в ходе IPO

Китайская финансово-технологическая компания Ant Group, владелец платформы Alipay, планирует привлечь не менее $35 млрд в ходе IPO (первичного размещения акций) на Шанхайской и Гонконгской биржах. Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, такие амбициозные планы компании связаны с изменением оценочной стоимости компании с $225 млрд до 250 млрд. Ранее, как отмечает агентство, источники сообщали, что Ant Group планировала привлечь $30 млрд в ходе размещения акций на торговых площадках в Шанхае и Гонконге. При этом о сроках проведения двойного листинга пока не сообщается.

Согласно предположениям Bloomberg, предстоящее IPO может стать самым крупным в истории, превзойдя сумму в $29,4 млрд, которую удалось в декабре привлечь Saudi Aramco в ходе первичного размещения ценных бумаг.

Ant Group базируется в городе Ханчжоу. Ей принадлежит крупнейший в Китае оператор онлайн-платежей Alipay. В первом полугодии ее доходы составили 72,5 млрд юаней ($10,5 млрд), прибыль достигла 21,9 млрд юаней (около $3,2 млрд).