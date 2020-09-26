Боевики попытались установить контроль над вторым по величине городом ДР Конго

Отряды террористической группировки "Баката Катанга" вошли в ночь на субботу в административный центр провинции Верхняя Катанга город Лубумбаши на юге Демократической Республики Конго (ДРК) и попытались установить контроль над его центральными районами. Об этом сообщило агентство France-Presse (АFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в настоящее время находится под контролем", - приводит агентство официальное заявление властей провинции. "Нейтрализованы 16 нападавших, несколько боевиков взяты в плен", - отметил министр внутренних дел Верхней Катанги Филберт Кунда Милунду. Он добавил, что правительственная сторона потеряла убитыми двух военнослужащих и одного полицейского.

Конголезская информационная служба Bisonews передает о 16 ликвидированных боевиках, 13 захваченных в плен, а также о многочисленных раненых среди атаковавших. Она также подтверждает потерю убитыми двух военнослужащих и полицейского, добавляя, что семеро солдат получили ранения.