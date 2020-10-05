Представитель ЕС выразил озабоченность "тревожными признаками" в Гонконге

Европейский союз видит некоторые "тревожные признаки" в Гонконге после введения здесь по инициативе Пекина закона об обеспечении национальной безопасности. Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете South China Morning Post представитель ЕС в этом специальном административном районе Томас Гноччи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, как разные сектора в обществе меняют свое поведение. И нас это беспокоит", - сказал дипломат. В частности, по его словам, руководствуясь самоцензурой, местные школы стали корректировать свои учебные программы, а журналисты - подачу репортажей.

"Гонконг - это то место, где должны соблюдаться определенные основные свободы. Один из основополагающих принципов для нас - независимость судебной власти, и это должно сохраняться. Важнейшим моментом станет то, как судебная система будет позиционировать себя в реализации закона о нацбезопасности", - отметил Гноччи.

В Гонконге работают 1,6 тыс. европейских компаний - второй показатель после материкового Китая. По словам дипломата, представители бизнеса "будут внимательно следить" за тем, как претворяется в жизнь новый закон, поскольку "верховенство закона имеет фундаментальное значение для делового доверия".