Япония и США продолжат обсуждение альтернатив наземным системам ПРО

Япония и США продолжат обсуждение альтернатив наземным комплексам Aegis Ashore, от размещения которых ранее отказались японские власти. Об этом в среду по итогам телефонных переговоров с министром обороны США Марком Эспером сообщил журналистам глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились продолжить тесное обсуждение этого вопроса", - отметил он. Киси также подчеркнул, что обсудил с Эспером положение дел в регионе, включая проблему КНДР и ситуации в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Ранее на этой неделе газета Asahi сообщила, что Министерство обороны Японии намерено с участием частных компаний в кратчайшие сроки приступить к практической проработке планов размещения дополнительных элементов противоракетной обороны (ПРО) на кораблях или морских платформах, с тем чтобы завершить такой анализ до конца года. По данным издания, помимо экспертов военного ведомства и вооруженных сил, к этим работам будут привлечены специалисты корпораций Mitsubishi Heavy Industries и Japan Marine United.

В настоящее время рассматриваются три варианта океанского размещения дополнительных элементов ПРО, включая радары и установки запуска ракет. Это строительство специализированных военных кораблей, использование коммерческих судов или создание стационарных морских платформ по образцу бурильных установок.

Япония ранее намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, которые должны были прикрыть всю страну от удара баллистических ракет. Однако нынешним летом Токио отказался от этого плана. Было заявлено, что при пусках ракет с наземных установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Однако Токио намерен частично разместить на кораблях или морских платформах оборудование Aegis Ashore, в первую очередь радары.

В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.