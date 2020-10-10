В Японии 9 тыс. человек получили рекомендации покинуть свои дома из-за тайфуна

Около 9 тыс. человек в Японии получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы оползней, которые может вызвать проходящий рядом с побережьем страны тайфун "Чан-хом". Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры в общественных зданиях касаются нескольких районов западной префектуры Нара, а также 2,3 тыс. жителей небольшого острова Миякэдзима в Тихом океане к югу от Токио.

Также сообщается об одной пострадавшей женщине в префектуре Вакаяма. Из-за вызванной тайфуном непогоды отменены 12 внутренних авиарейсов. Железнодорожный транспорт ходит по расписанию.

"Чан-хом" сейчас находится в Тихом океане к югу от центральной части острова Хонсю и движется в восточном направлении. Скорость ветра в его центральной части достигает 30 м/с, а порывов - 40 м/с. Из-за влияния тропического шторма в ряде регионов страны, включая столичный, идут сильные дожди.