Власти Канады считают, что голосование в парламенте может спровоцировать новые выборы

Голосование в канадском парламенте по предложению оппозиционной Консервативной партии о создании антикоррупционного комитета, который должен будет проверить расходование денежных средств правящей Либеральной партией премьер-министра Джастина Трюдо в условиях пандемии, может спровоцировать новые выборы. Об этом заявил лидер действующего правительства в Палате общин (нижняя палата парламента) Пабло Родригес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство считает, что это предложение [оппозиции] является вопросом доверия [действующему кабмину]", - сказал он, пояснив, что итоги голосования будут рассмотрены правительством как оказание или не оказание ему вотума доверия. Таким образом, в случае одобрения инициативы консерваторов кабмин должен будет уйти в отставку и объявлены новые выборы.

"Их предложение - это не что иное, как опасный политический план, призванный парализовать правительство. Они это делают в то время, когда мы все должны сосредоточиться на обеспечении безопасности и здоровья канадцев во время пандемии [нового коронавируса]", - уверен Родригес. Он также полагает, что данный комитет будет мешать властям нормально работать в условиях пандемии.

"Парламентарии и оппозиция должны будут решить, хотят ли они, чтобы этот парламент меньшинства работал, или они больше не верят в способность правительства справиться с пандемией", - заявил Трюдо, комментируя слова Родригеса. При этом он подчеркнул, что его правительство не хочет новых выборов в текущих условиях.

Запрос на прозрачность

Лидер Консервативной партии Канады Эрин О'Тул заявил, что инициатива не направлена на проведение досрочных выборов. "Канадцы ждут правды, они заслуживают прозрачности. Вот чем будет заниматься этот комитет", - сказал он.

Депутат добавил, что либеральное правительство "угрожает выборами вместо того, чтобы нести ответственность".

В начале октября правительство Трюдо уже получало вотум доверия со стороны Палаты общин по итогам так называемой тронной речи, состоявшейся 23 сентября. Тогда либералов, возглавляющих правительство меньшинства, поддержала оппозиционная Новая демократическая партия.

После этого консерваторы заявили, что будут добиваться возобновления расследования скандала вокруг благотворительного фонда WE Charity в нескольких парламентских комитетах, а также создания антикоррупционного комитета, избранные члены которого также должны будут начать расследование связей Трюдо и скандального фонда.

Скандал с фондом

Летом независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении Трюдо и бывшего министра финансов Уильяма Морно (покинул пост по собственному желанию после начавшегося скандала), так как их семьи тесно связаны с WE Charity. Данный фонд без объявления тендера был назначен единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии COVID-19.

Организации из бюджета должны были перевести 900 млн канадских долларов ($670 млн), но контракт был разорван, когда общественности стало известно о связях фонда с семьей Трюдо и его правительством. Лидеры оппозиционных партий в связи со скандалом требовали отставки не только Морно, но и Трюдо.

Финансовый комитет парламента и комитет по этике прекратили свою работу, в том числе и расследование по делу We Charity, когда 19 августа Трюдо, пользуясь своими прерогативами, объявил о приостановке деятельности парламента до 23 сентября.